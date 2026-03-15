США думают о том, как закончить конфликт с Ираном, считают в КСИР

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном, считает официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.

"Они не приняли во внимание, что наш погибший имам уже определил доктрину региональной войны, оперативные планы рассматривались еще до его гибели и все были утверждены", - добавил Наини.