США думают о том, как закончить конфликт с Ираном, считают в КСИР

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном, считает официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
"Сейчас они думают том, каким образом взаимодействовать с Ираном, чтобы закончить войну", - сказал Наини в эфире иранского телевидения.
По его мнению, США рассчитывали, что за счет гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи им удастся добиться "политического распада" Ирана, а конфликт будет носить "ограниченный и краткосрочный" характер, не распространившись на весь регионе.
"Они не приняли во внимание, что наш погибший имам уже определил доктрину региональной войны, оперативные планы рассматривались еще до его гибели и все были утверждены", - добавил Наини.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.