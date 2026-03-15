Демократы повторят провалившуюся резолюцию о военных полномочиях Трампа
Глава демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис пообещал повторить попытку добиться поддержки резолюции об ограничении военных... РИА Новости, 15.03.2026
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис пообещал повторить попытку добиться поддержки резолюции об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа в контексте операции против Ирана.
"Мы вынесем на голосование резолюцию о военных полномочиях, которой не хватило несколько голосов на сессии ранее в этом месяце. Мы продолжим делать то же самое", - заявил Джеффрис телеканалу MS Now.
По словам законодателя, несколько демократов, проголосовавших в прошлый раз против резолюции, теперь готовы ее поддержать.
Ранее палата представителей не поддержала резолюцию: за высказались 212 законодателей, против - 219. Против проголосовали четверо демократов, а всего не хватило шести голосов.
Сенат также не поддержал документ.
Демократическая оппозиция настаивает, что президент должен получать одобрение законодателей на ведение боевых действий, поскольку конституция наделяет конгресс исключительным правом объявлять войны.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.