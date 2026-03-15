Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/ssha-2080847930.html
Демократы повторят провалившуюся резолюцию о военных полномочиях Трампа
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078618736.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078626854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис пообещал повторить попытку добиться поддержки резолюции об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа в контексте операции против Ирана.
«

"Мы вынесем на голосование резолюцию о военных полномочиях, которой не хватило несколько голосов на сессии ранее в этом месяце. Мы продолжим делать то же самое", - заявил Джеффрис телеканалу MS Now.

Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
5 марта, 00:59
По словам законодателя, несколько демократов, проголосовавших в прошлый раз против резолюции, теперь готовы ее поддержать.
Ранее палата представителей не поддержала резолюцию: за высказались 212 законодателей, против - 219. Против проголосовали четверо демократов, а всего не хватило шести голосов.
Сенат также не поддержал документ.
Демократическая оппозиция настаивает, что президент должен получать одобрение законодателей на ведение боевых действий, поскольку конституция наделяет конгресс исключительным правом объявлять войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Резолюцию об ограничении полномочий Трампа поддержал один республиканец
5 марта, 02:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала