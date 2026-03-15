18:25 15.03.2026
"В заложниках". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране
Соединенные Штаты держат весь мир в заложниках из-за экономических последствий своей агрессии против Ирана, считает американский военный аналитик и бывший... РИА Новости, 15.03.2026
"В заложниках". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране

Берлетик: США используют последствия войны в Иране, чтобы удерживать мир в плену

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты держат весь мир в заложниках из-за экономических последствий своей агрессии против Ирана, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.
"США добились энергетической независимости и теперь используют последствия своей агрессивной войны в Иране, чтобы держать остальную планету в заложниках. В ходе этого процесса США окончательно и бесповоротно показали себя как реальную и самую большую угрозу миру и стабильности", — написал он в соцсети X.
По словам эксперта, США стремятся использовать войну против Ирана "либо в качестве рычага давления на экономику многополярного мира, либо как аварийный выключатель, который ее может обрушить".
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%.
Американские власти пытаются сбить взлетевшие цены на нефть. В ночь на пятницу они разрешили покупку российского "черного золота" и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
