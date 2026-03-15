15:57 15.03.2026 (обновлено: 17:29 15.03.2026)
"Проиграют войну". СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по США
"Проиграют войну". СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по США
Из-за конфликта в Персидском заливе союзники США ставят под вопрос необходимость союза с Вашингтоном, пишет турецкое издание Cumhuriyet. РИА Новости, 15.03.2026
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Из-за конфликта в Персидском заливе союзники США ставят под вопрос необходимость союза с Вашингтоном, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
"Даже если США и Израиль, напавшие на Иран с целью свержения правящего режима, выиграют на поле боя, они все равно проиграют саму войну. <...> Ведь уже сейчас цена союза с Белым домом начинает подвергаться сомнению по всему миру", — говорится в публикации.
Отмечается, что удары по американской технике вынудили Пентагон перебросить в регион Персидского залива системы THAAD и радар AN/TPY-2 из Южной Кореи, а также два эсминца Aegis из Японии.
"Такое положение вещей показывает, что эти страны являются не стратегическими партнерами Соединенных Штатов, а скорее их складом тактического оружия. И это также демонстрирует, как высока и опасна цена союза с США", — сообщается в материале.
Военная кампания США и Израиля против ИРИ идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
