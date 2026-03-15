СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел раскол

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Война в Иране расколола администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, пишет немецкий таблоид Bild.
"В то время как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины. <…> Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа", — говорится в материале.
Как считает издание, Трамп все же отдает предпочтение Рубио, в то время как Вэнс отодвинут на второй план из-за своей более миролюбивой позиции в отношении Ирана.
"Особенно горьким моментом для вице-президента стало то, что, по сообщениям, Трамп спросил группу крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником — Вэнс или Рубио. По словам инсайдеров, решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря", — отмечает Bild.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут проголосовать за нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа. В июле прошлого года госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом". Как писало позднее издание Politico, Рубио в частном порядке сказал, что Вэнс является главным кандидатом от Республиканской партии.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.