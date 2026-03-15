Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 15.03.2026 (обновлено: 13:59 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/ssha-2080748226.html
СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел раскол
Война в Иране расколола администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, пишет немецкий... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080496500_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_4de67469a6a12e1a0fadbf7dcf7ea828.jpg
https://ria.ru/20260311/vens-2079874976.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078854355.html
https://ria.ru/20260310/trump-2079609769.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080496500_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_59abfd5d1472c5498a47769fa8d8c1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Bild: атака на Иран поделила чиновников Белого дома на сторонников Вэнса и Рубио

© REUTERS / Kylie CooperГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Война в Иране расколола администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, пишет немецкий таблоид Bild.
"В то время как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины. <…> Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана
11 марта, 09:42
Как считает издание, Трамп все же отдает предпочтение Рубио, в то время как Вэнс отодвинут на второй план из-за своей более миролюбивой позиции в отношении Ирана.
"Особенно горьким моментом для вице-президента стало то, что, по сообщениям, Трамп спросил группу крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником — Вэнс или Рубио. По словам инсайдеров, решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря", — отмечает Bild.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
5 марта, 20:16
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут проголосовать за нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа. В июле прошлого года госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом". Как писало позднее издание Politico, Рубио в частном порядке сказал, что Вэнс является главным кандидатом от Республиканской партии.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ
10 марта, 08:32
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала