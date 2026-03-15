https://ria.ru/20260315/ssha-2080738836.html
Пентагон отложил списание старейшего авианосца США
Срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев, на подготовительные работы уже выделен контракт почти на 96 миллионов долларов,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:12:00+03:00
в мире
сша
южная америка
норфолк (виргиния)
авраам линкольн
джеральд форд
джордж буш (младший)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_b7761f9bc2d624cc8fb69000613171e5.jpg
https://ria.ru/20260315/pentagon-2080734617.html
https://ria.ru/20260313/tekhnologii-2080373341.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_6fac6b40e01a0c2014e318e73efdd1e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пентагон продлил срок службы старейшего авианосца ВМС США на 10 месяцев
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев, на подготовительные работы уже выделен контракт почти на 96 миллионов долларов, следует из документа Пентагона.
"Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью 95,7 миллионов долларов... для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68", - говорится в контракте.
ВМС США выведут из эксплуатации этот 50-летний авианосец по прозвищу "Морской волк" в марте 2027 года, а не в мае этого года, как планировалось ранее.
По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки
: сначала авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем направится к новой базе в Норфолке
, где начнется подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.
В составе Военно-морских сил США
имеются 11 действующих авианосцев. Два из них – "Авраам Линкольн
" и "Джеральд Форд
" – принимают участие в совместной операции США и Израиля
против Ирана
.
Однако, по словам спикера штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари, иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", выведя его из строя.
Седьмого марта появилась информация, что Вашингтон
готовится отправить в регион третий корабль – "Джордж Буш
".