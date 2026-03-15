Пентагон отложил списание старейшего авианосца США

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев, на подготовительные работы уже выделен контракт почти на 96 миллионов долларов, следует из документа Пентагона.

"Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью 95,7 миллионов долларов... для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68", - говорится в контракте.

ВМС США выведут из эксплуатации этот 50-летний авианосец по прозвищу "Морской волк" в марте 2027 года, а не в мае этого года, как планировалось ранее.

По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки : сначала авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем направится к новой базе в Норфолке , где начнется подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.

