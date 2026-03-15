Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/ssha-2080738836.html
Пентагон отложил списание старейшего авианосца США
в мире
сша
южная америка
норфолк (виргиния)
авраам линкольн
джеральд форд
джордж буш (младший)
министерство обороны сша
© Public domainUSS Nimitz
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Public domain
USS Nimitz . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев, на подготовительные работы уже выделен контракт почти на 96 миллионов долларов, следует из документа Пентагона.
"Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью 95,7 миллионов долларов... для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68", - говорится в контракте.
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Пентагон выделил 20 миллиардов долларов на создание системы на базе ИИ
Вчера, 02:01
ВМС США выведут из эксплуатации этот 50-летний авианосец по прозвищу "Морской волк" в марте 2027 года, а не в мае этого года, как планировалось ранее.
По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки: сначала авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем направится к новой базе в Норфолке, где начнется подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.
В составе Военно-морских сил США имеются 11 действующих авианосцев. Два из них – "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" – принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана.
Однако, по словам спикера штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари, иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", выведя его из строя.
Седьмого марта появилась информация, что Вашингтон готовится отправить в регион третий корабль – "Джордж Буш".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Эксперт предупредил о рисках от сотрудничества OpenAI и Пентагона
13 марта, 02:10
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала