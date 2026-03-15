В Белом доме пригрозили СМИ отзывом лицензии на фоне нападения на Иран

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава американской федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил вещателям отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана, потребовав, чтобы ее освещение велось так, как требуется "в общественных интересах".

"У вещателей, распространяющих ложь и искаженные сообщения, ложные новости, сейчас есть шанс исправить ситуацию до истечения срока их лицензий. Закон однозначен: вещатели должны действовать в общественных интересах, иначе лишаться лицензий", - написал Карр в соцсети Х

Так он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию газеты Wall Street Journal о том, что в ходе удара по базе в Саудовской Аравии якобы были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.