В Белом доме пригрозили СМИ отзывом лицензии на фоне нападения на Иран
01:36 15.03.2026
В Белом доме пригрозили СМИ отзывом лицензии на фоне нападения на Иран
Чиновник Карр пригрозил вещателям отзывом лицензии за фейки о ходе операции США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава американской федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил вещателям отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана, потребовав, чтобы ее освещение велось так, как требуется "в общественных интересах".
"У вещателей, распространяющих ложь и искаженные сообщения, ложные новости, сейчас есть шанс исправить ситуацию до истечения срока их лицензий. Закон однозначен: вещатели должны действовать в общественных интересах, иначе лишаться лицензий", - написал Карр в соцсети Х.
Так он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию газеты Wall Street Journal о том, что в ходе удара по базе в Саудовской Аравии якобы были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
