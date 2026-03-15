В Белом доме пригрозили СМИ отзывом лицензии на фоне нападения на Иран
2026-03-15T01:36:00+03:00
Чиновник Карр пригрозил вещателям отзывом лицензии за фейки о ходе операции США
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава американской федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил вещателям отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана, потребовав, чтобы ее освещение велось так, как требуется "в общественных интересах".
"У вещателей, распространяющих ложь и искаженные сообщения, ложные новости, сейчас есть шанс исправить ситуацию до истечения срока их лицензий. Закон однозначен: вещатели должны действовать в общественных интересах, иначе лишаться лицензий", - написал Карр в соцсети Х
Так он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию газеты Wall Street Journal о том, что в ходе удара по базе в Саудовской Аравии якобы были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.