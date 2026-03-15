01:05 15.03.2026 (обновлено: 01:06 15.03.2026)
"Будет армагеддон": в сенате США сделали мрачный прогноз по поводу Ирана
https://ria.ru/20260315/ssha-2080729393.html
https://ria.ru/20260314/tramp-2080721019.html
https://ria.ru/20260314/tramp-2080684938.html
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утратил контроль над военными действиями против Ирана, заявил в соцсети X сенатор-демократ Крис Мерфи.
"Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем", — написал он.
"Бросил гранату": нобелевский лауреат жестко высказался о Трампе
Вчера, 00:36
По словам Мерфи, у Трампа нет конечной цели в войне, а Иран и его союзники якобы могут бесконечно сеять хаос.
"Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев", — предупредил он.
Сенатор выразил уверенность, что если Трамп объявит виртуальную победу над Ираном, то сторонники жесткой линии у власти в этой стране просто восстановят то, что разрушили США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трамп рассказал, кто должен обеспечивать безопасность Ормузского пролива
14 марта, 22:20
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трамп пообещал продолжить бомбардировки береговой линии Ирана
14 марта, 17:13
 
