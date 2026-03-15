"Бросил гранату": Нобелевский лауреат жестко высказался о Трампе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принес неопределенность в мировую экономику своими резкими действиями, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в интервью немецкой газете Handelsblatt.
"За первые две недели его второго срока неопределенность приобрела совершенно новое измерение. Говоря прямо, президент США бросил гранату в экономику США и мировую экономику в целом", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп разрушает международное и американское право, и весь мир видит первые экономические последствия этой политики, в том числе и в самих США.
"А последние данные по рынку труда показывают, что в феврале мы потеряли значительное количество рабочих мест. Это продолжает тенденцию стагнации экономики", — констатировал Стиглиц.
