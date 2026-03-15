Стало известно, сколько собаководы тратят в месяц на своих питомцев

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Затраты более половины российских собаководов на питание и ветеринаров для своих питомцев укладываются в 10 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он поделился результатами исследования РКФ, в котором участвовали 1972 человека из разных регионов России . 70% из владеют взрослыми собаками, а у 43% - питомцы крупных пород. Основу рациона почти у половины (46%) из них составляет промышленный сухой корм. В десятку самых популярных пород вошли немецкая овчарка, метисы, американский стаффордширский терьер, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, бигль, джек рассел терьер, такса, французский бульдог, цвергшнауцер.

"Треть владельцев (34%) тратят на собаку от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. 22% опрошенных – от 10 до 15 тысяч. Почти столько же (21%) тратят более 15 тысяч. Ещё 19% тратят всего от 3 до 5 тысяч, и только 4% опрошенных укладываются в сумму до 3 тысяч", - сказал Голубев

Ровно четверть опрошенных рассказали, что практикуют смешанное питание, а 24% выбирают для своих собак натуральную еду. Специальной ветеринарной диеты придерживаются питомцы у 4% собаководов.

"Самые серьезные траты связаны с ветеринарией. 65% владельцев сталкивались с незапланированными расходами на лечение, причем у большинства они превысили 30 тысяч рублей. Даже плановые визиты обходятся недешево: 27% тратят на них от 5 до 10 тысяч рублей в год", - добавил кинолог.

В то же время, как показывает исследование, собаководы продолжают возить животных на выставки, к кинологам, на груминг и даже на физиотерапию, массаж, в бассейн. При этом на дополнительные услуги 42% владельцев тратят более 30 тысяч рублей в год, а 72% опрошенных пользуются как минимум тремя различными услугами для своих питомцев.

В покупках функциональной одежды для собак признались 40% участников опроса, а 18% рассказали, что регулярно обновляют гардероб по разным случаям. Более того, почти треть (28%) владельцев шьют амуницию и одежду на заказ, чтобы обеспечить питомцу идеальную посадку. До пяти тысяч рублей в год тратят на это 31% собаководов, а от 5 до 10 тысяч - 29% опрошенных.