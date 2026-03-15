Задержанному по делу об убийстве женщины в Москве предъявили обвинение

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержанному по делу об убийстве женщины в Москве предъявлено обвинение, мужчина больше месяца находился под влиянием мошенников, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он сообщил следствию, что более месяца назад ему позвонили ранее неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 13 марта 2026 года фигурант под влиянием мошенников, заранее вооружившись, пришёл в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре в Москве, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение аферистами. Обвиняемый, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, узнав о происходящем, зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия.
В дальнейшем также по указанию мошенников фигурант, требуя от женщины назвать код от сейфа, напал на нее и нанес ей множественные удары руками, а после не менее двух ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Позднее с помощью различных инструментов он вскрыл сейф, из которого похитил денежные средства в размере свыше 2 тысяч долларов США, а также иные ценности. По указанию кураторов, обвиняемый выкинул все похищенное в окно, на следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.
"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, где изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.