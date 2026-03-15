Умер французский актер и комик Бруно Саломон

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Французский актер и комик Бруно Саломон скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента Саломона.

"С глубокой скорбью сообщаем вам о кончине Бруно Саломона… Он скончался в воскресенье, 15 марта, после долгой борьбы с болезнью", - приводит агентство слова агента актера Лорана Грегуара.

Также Саломон был известен как актер озвучки и принял участие в озвучивании кинокартин, например, мультфильма "Монстр в Париже", который вышел на экраны в 2010 году.