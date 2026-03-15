В РПЦ раскритиковали законопроект "Новых людей" об абортах

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Законопроект, запрещающий принуждать врачей отказывать в проведении абортов, в том числе в частных клиниках, помешает инициативам по сохранению жизни детей и здоровья женщин, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.