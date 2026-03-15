Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Туристка из России Марина рассказала РИА Новости, что решила отказаться от отдыха в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вместо этого отправиться в отпуск в Ташкент, "поесть плова".

"Тур в Дубай должен был начаться 15 марта, но из-за сложившейся ситуации мы решили его отменить... Решили съездить в Ташкент плова поесть. Погода там сейчас хорошая, да и посмотреть есть что", - пояснила Марина.

По ее словам, с момента отправки заявки на отмену тура в Дубай прошло десять дней.

"Но там - пока тишина... Возврата денег дождёмся, когда уже из отпуска вернёмся, наверное. Не хочу сейчас настроение себе портить, всю переписку после отдыха продолжим", - подытожила туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока