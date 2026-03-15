Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента - РИА Новости, 15.03.2026
11:05 15.03.2026
Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента
Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента - РИА Новости, 15.03.2026
Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента
Туристка из России Марина рассказала РИА Новости, что решила отказаться от отдыха в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вместо этого... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T11:05:00+03:00
2026-03-15T11:05:00+03:00
дубай
ближний восток
ташкент
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
ближний восток
ташкент
дубай, ближний восток, ташкент, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Ближний Восток, Ташкент, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала, как решила поменять пляжи Дубая на плов Ташкента

РИА Новости: россиянка отказалась от отдыха в Дубае и отправилась в Ташкент

Город Ташкент. Архивное фото
Город Ташкент. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Туристка из России Марина рассказала РИА Новости, что решила отказаться от отдыха в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вместо этого отправиться в отпуск в Ташкент, "поесть плова".
"Тур в Дубай должен был начаться 15 марта, но из-за сложившейся ситуации мы решили его отменить... Решили съездить в Ташкент плова поесть. Погода там сейчас хорошая, да и посмотреть есть что", - пояснила Марина.
По ее словам, с момента отправки заявки на отмену тура в Дубай прошло десять дней.
"Но там - пока тишина... Возврата денег дождёмся, когда уже из отпуска вернёмся, наверное. Не хочу сейчас настроение себе портить, всю переписку после отдыха продолжим", - подытожила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
ДубайБлижний ВостокТашкентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
