Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии

РИМ, 15 мар – РИА Новости. Россиянка Екатерина рассказала РИА Новости, как едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды.
Как выяснилось, 52-летний мужчина, представившийся итальянцем Джо, оказался выходцем из Индии по имени Джозеф-Раджеш. С ним Екатерина, проживающая в Краснодаре, познакомилась на сайте знакомств. Примерно через неделю общения они встретились в Стамбуле.
"Мы познакомились, погуляли, пообщались. А уже буквально через неделю он начал говорить, что влюбился, и строить планы на будущие поездки", - рассказала она, добавив, что увлекается индийской культурой.
Обман раскрылся случайно. В номере отеля Екатерина нашла индийский паспорт кавалера с пометкой о жене Татьяне, хотя он уверял, что не женат и детей у него нет. Мужчина утверждал, что это бывшая супруга, но Екатерине удалось связаться с женщиной.
Татьяна, уроженка Белоруссии, сообщила, что брак фактически не расторгнут, и пожаловалась на бытовое насилие, угрозы и то, что не может позволить себе адвоката для бракоразводного процесса.
Позже выяснилось, что у афериста шестеро детей от пяти женщин. Итальянское гражданство он получил после рождения ребенка от итальянки. Сейчас, проживая в Терни с Татьяной, он получает пособие на ребенка на свой счет.
Мужчина подал заявление на получение российской визы, планировал приехать к Екатерине на месяц и просил заняться его лечением, так как она врач. В январе в Армении он рассказал, что хочет обмануть Татьяну: не платить алименты, но оформить на нее ипотеку.
После этого Екатерина прекратила общение. Аферист звонил ей с новых номеров и требовал удалить видео о нем из соцсетей, где она рассказала о произошедшем.
"Он прямо сказал, что надеялся, что я никогда не узнаю правду. Но такие вещи рано или поздно всплывают", - сказала она.
Екатерина признается, что решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других женщин.
"Мне таких отношений однозначно не надо. Наверное, он был мне дан как учебный вариант", - отметила она.
