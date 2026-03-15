Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии - РИА Новости, 15.03.2026
10:42 15.03.2026
Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии
Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии
Россиянка Екатерина рассказала РИА Новости, как едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды. РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076873373_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7048f950bca99f87dde92b9120fdbdd3.jpg
https://ria.ru/20250524/brak-2018797644.html
https://ria.ru/20250630/deti-2026350161.html
https://ria.ru/20260311/kitay-2079854445.html
Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии

РИА Новости: россиянка едва не стала жертвой брачного афериста из Италии

Свидание. Архивное фото
РИМ, 15 мар – РИА Новости. Россиянка Екатерина рассказала РИА Новости, как едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды.
Как выяснилось, 52-летний мужчина, представившийся итальянцем Джо, оказался выходцем из Индии по имени Джозеф-Раджеш. С ним Екатерина, проживающая в Краснодаре, познакомилась на сайте знакомств. Примерно через неделю общения они встретились в Стамбуле.
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Треть браков в России заключается повторно
24 мая 2025, 02:36
"Мы познакомились, погуляли, пообщались. А уже буквально через неделю он начал говорить, что влюбился, и строить планы на будущие поездки", - рассказала она, добавив, что увлекается индийской культурой.
Обман раскрылся случайно. В номере отеля Екатерина нашла индийский паспорт кавалера с пометкой о жене Татьяне, хотя он уверял, что не женат и детей у него нет. Мужчина утверждал, что это бывшая супруга, но Екатерине удалось связаться с женщиной.
Татьяна, уроженка Белоруссии, сообщила, что брак фактически не расторгнут, и пожаловалась на бытовое насилие, угрозы и то, что не может позволить себе адвоката для бракоразводного процесса.
Позже выяснилось, что у афериста шестеро детей от пяти женщин. Итальянское гражданство он получил после рождения ребенка от итальянки. Сейчас, проживая в Терни с Татьяной, он получает пособие на ребенка на свой счет.
Девочка в платье - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила
30 июня 2025, 17:27
Мужчина подал заявление на получение российской визы, планировал приехать к Екатерине на месяц и просил заняться его лечением, так как она врач. В январе в Армении он рассказал, что хочет обмануть Татьяну: не платить алименты, но оформить на нее ипотеку.
После этого Екатерина прекратила общение. Аферист звонил ей с новых номеров и требовал удалить видео о нем из соцсетей, где она рассказала о произошедшем.
"Он прямо сказал, что надеялся, что я никогда не узнаю правду. Но такие вещи рано или поздно всплывают", - сказала она.
По словам нынешней жены афериста Татьяны, после получения российской визы он планировал сбежать через Россию в Китай.
Екатерина признается, что решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других женщин.
"Мне таких отношений однозначно не надо. Наверное, он был мне дан как учебный вариант", - отметила она.
Мужчина помогает своей девушке выбрать свадебное платье в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день
11 марта, 07:32
 
