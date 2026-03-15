https://ria.ru/20260315/rossijane-2080787559.html
Сервис подбора туров рассказал, что россиян чаще всего раздражает на отдыхе
Переполненные пляжи, длинные очереди к достопримечательностям и шум в отелях раздражают россиян на отдыхе чаще всего, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 15.03.2026
туризм
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/34/1514723424_0:204:3888:2391_1920x0_80_0_0_877f066fab17455b77ac56a4b12b4833.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/34/1514723424_216:0:3673:2593_1920x0_80_0_0_f87b32879a4cf9b015c179f803d3cea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Onlinetours Premium: россияне чаще всего жалуются на переполненные пляжи
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переполненные пляжи, длинные очереди к достопримечательностям и шум в отелях раздражают россиян на отдыхе чаще всего, рассказали РИА Новости в сервисе Onlinetours Premium.
"Чаще всего туристов беспокоят переполненные пляжи — на это пожаловались 71% участников опроса. Более половины (52%) отметили очереди в ресторанах и на достопримечательностях, 41% — шум в отелях", - следует из опроса более 1 тысячи человек (был возможен множественный выбор).
При этом 31% опрошенных не готовы доплачивать за более комфортные условия на отдыхе. Еще 22% ограничатся небольшой доплатой до 10 тысяч рублей, а 27% могут доплатить за спокойный отдых от 10 до 30 тысяч рублей.
Как отмечают в Onlinetours Premium, две трети опрошенных (67%) согласны доплачивать за частный пляж. Половина — за размещение в небольших отелях или отдельных домах и виллах. Еще 45% туристов предпочитают индивидуальные экскурсии. При этом повышенный класс перелета готовы оплатить лишь 13%.
В то же время хотя бы раз доплачивали за тихий и изолированный номер в отеле 53% респондентов, заключили в сервисе.