Сервис подбора туров рассказал, что россиян чаще всего раздражает на отдыхе

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переполненные пляжи, длинные очереди к достопримечательностям и шум в отелях раздражают россиян на отдыхе чаще всего, рассказали РИА Новости в сервисе Onlinetours Premium.

"Чаще всего туристов беспокоят переполненные пляжи — на это пожаловались 71% участников опроса. Более половины (52%) отметили очереди в ресторанах и на достопримечательностях, 41% — шум в отелях", - следует из опроса более 1 тысячи человек (был возможен множественный выбор).

При этом 31% опрошенных не готовы доплачивать за более комфортные условия на отдыхе. Еще 22% ограничатся небольшой доплатой до 10 тысяч рублей, а 27% могут доплатить за спокойный отдых от 10 до 30 тысяч рублей.

Как отмечают в Onlinetours Premium, две трети опрошенных (67%) согласны доплачивать за частный пляж. Половина — за размещение в небольших отелях или отдельных домах и виллах. Еще 45% туристов предпочитают индивидуальные экскурсии. При этом повышенный класс перелета готовы оплатить лишь 13%.