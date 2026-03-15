В Госдуме рассказали о новых законах для повышения качества здравоохранения

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В России с начала марта действуют новые законы, призванные повысить качество здравоохранения, в частности, более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами, сообщает пресс-служба Госдумы

"С начала марта в России действуют новые законодательные нормы, призванные повысить качество здравоохранения. Более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Также с 1 марта вступил в силу закон, который закрепляет для молодых врачей по отдельным специальностям институт наставничества. Молодые специалисты будут начинать профессиональную деятельность под руководством опытных врачей.

Вячеслав Володин. "От подготовки будущих врачей, среднего медицинского персонала, фармацевтов напрямую зависит качество медицинской помощи, жизни наших граждан. Ситуация, когда их обучение сводится к дистанционному получению сертификата через интернет, без необходимой клинической базы и практики, недопустима. Принятым законом запрещается применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования", - сказал председатель Госдумы

По его словам, Госдума последовательно работает над совершенствованием законодательной базы, необходимой для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи для граждан.