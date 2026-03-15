Диетолога предложили включить в программу диспансеризации при ожирении

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила включить обязательную консультацию диетолога в программу диспансеризации для пациентов с ожирением и диабетом.

Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность расширения программы диспансеризации, проводимой в рамках обязательного медицинского страхования, путём включения обязательной оценки пищевого статуса и консультации врача-диетолога (или иного специалиста по медицинскому питанию) для граждан из групп повышенного риска", - говорится в документе.

В обращении отмечается, что к таким группам целесообразно отнести пациентов с диагностированным ожирением; лиц с сахарным диабетом II типа; пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; граждан с расстройствами пищевого поведения; лиц с выявленными метаболическими нарушениями.

По мнению авторов документа, персонализированное консультирование по вопросам питания позволит выявлять факторы риска на ранних стадиях, корректировать образ жизни пациентов и предотвращать развитие тяжёлых осложнений – инфарктов, инсультов, прогрессирования диабета, инвалидизации и преждевременной смертности.

"Понимаем, что реализация инициативы потребует внесения изменений в нормативную базу, а также подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов по питанию в первичном звене. Вместе с тем международный опыт показывает, что инвестиции в профилактику хронических заболеваний дают значительный социально-экономический эффект и окупаются за счёт снижения расходов на лечение", - подчеркивается в обращении.

Ожирение и нарушения обмена веществ лежат в основе большинства хронических заболеваний, но на ранних этапах их можно эффективно скорректировать. Включение оценки питания и обязательной консультации специалиста по медицинскому питанию в программу диспансеризации позволит не просто фиксировать болезнь, а предотвращать её развитие, пояснила РИА Новости Лещинская.