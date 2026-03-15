Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Росатом" готов предоставить дружественным партнерам из-за рубежа доступ к своей уникальной исследовательской базе, в том числе к реакторным установкам Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области), который в воскресенье отмечает свое 70-летие, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.