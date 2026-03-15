Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Росатом" готов предоставить дружественным партнерам из-за рубежа доступ к своей уникальной исследовательской базе, в том числе к реакторным установкам Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области), который в воскресенье отмечает свое 70-летие, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" открыт для дружественных партнеров из-за рубежа, которым нужен доступ к уникальной исследовательской базе атомной отрасли России. Можете спросить у Билла Гейтса. Он с нами сотрудничал больше десяти лет, и без реакторов НИИАР его проект не получил бы разрешения на строительство первой установки от американского регулятора, комиссии NRC. Хочу подчеркнуть -это первое за десять лет разрешение NRC на сооружение АЭС в США", - рассказал Лихачев в комментарии изданию "Страна Росатом".
По словам Лихачева, речь идет об американском проекте Terra Power.
"В 2011 году с "Росатомом" был подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству в области разработки инновационного ядерного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. В Димитровграде Гейтс нашел то, чего не смог найти в США - уникальную исследовательскую базу для облучения материалов. НИОКР по проекту завершили в 2021 году, а последние образцы облученных материалов были отправлены заказчику в 2024 году", - отметил Лихачев.
Регулятор США в области ядерных технологий (NRC) в начале марта 2026 года выдал компании Гейтса разрешение на строительство коммерческого реактора малой мощности, это стало первой подобной лицензией за последние десять лет.
По словам Лихачева, Научно-исследовательский институт атомных реакторов - уникальная исследовательская база "Росатома", аналогов которой в мире больше нет. На площадке НИИАР сосредоточена большая часть действующих исследовательских реакторов России. Шесть установок разных типов дают возможность отработать топливо и материалы для всех типов существующих энергетических реакторов, эволюционных и инновационных проектов. В настоящее время на площадке НИИАР сооружается многоцелевой быстрый исследовательский реактор МБИР.
"Росатом" приглашает зарубежных партнеров для участия в проекте. К международному консорциуму в качестве основных участников уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International. В феврале подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Арабским агентством по атомной энергии", - добавил Лихачев.
