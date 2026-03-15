Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу - РИА Новости, 15.03.2026
14:14 15.03.2026
Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу
Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу - РИА Новости, 15.03.2026
Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу
"Росатом" готов предоставить дружественным партнерам из-за рубежа доступ к своей уникальной исследовательской базе, в том числе к реакторным установкам... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T14:14:00+03:00
2026-03-15T14:14:00+03:00
димитровград
россия
сша
алексей лихачев
билл гейтс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенный институт ядерных исследований
димитровград
россия
сша
димитровград, россия, сша, алексей лихачев, билл гейтс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенный институт ядерных исследований
Димитровград, Россия, США, Алексей Лихачев, Билл Гейтс, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенный институт ядерных исследований
Лихачев рассказал, как "Росатом" помог Биллу Гейтсу

Лихачев заявил, что "Росатом" открыт для дружественных партнеров из-за рубежа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Росатом" готов предоставить дружественным партнерам из-за рубежа доступ к своей уникальной исследовательской базе, в том числе к реакторным установкам Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области), который в воскресенье отмечает свое 70-летие, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" открыт для дружественных партнеров из-за рубежа, которым нужен доступ к уникальной исследовательской базе атомной отрасли России. Можете спросить у Билла Гейтса. Он с нами сотрудничал больше десяти лет, и без реакторов НИИАР его проект не получил бы разрешения на строительство первой установки от американского регулятора, комиссии NRC. Хочу подчеркнуть -это первое за десять лет разрешение NRC на сооружение АЭС в США", - рассказал Лихачев в комментарии изданию "Страна Росатом".
По словам Лихачева, речь идет об американском проекте Terra Power.
"В 2011 году с "Росатомом" был подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству в области разработки инновационного ядерного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. В Димитровграде Гейтс нашел то, чего не смог найти в США - уникальную исследовательскую базу для облучения материалов. НИОКР по проекту завершили в 2021 году, а последние образцы облученных материалов были отправлены заказчику в 2024 году", - отметил Лихачев.
Регулятор США в области ядерных технологий (NRC) в начале марта 2026 года выдал компании Гейтса разрешение на строительство коммерческого реактора малой мощности, это стало первой подобной лицензией за последние десять лет.
По словам Лихачева, Научно-исследовательский институт атомных реакторов - уникальная исследовательская база "Росатома", аналогов которой в мире больше нет. На площадке НИИАР сосредоточена большая часть действующих исследовательских реакторов России. Шесть установок разных типов дают возможность отработать топливо и материалы для всех типов существующих энергетических реакторов, эволюционных и инновационных проектов. В настоящее время на площадке НИИАР сооружается многоцелевой быстрый исследовательский реактор МБИР.
"Росатом" приглашает зарубежных партнеров для участия в проекте. К международному консорциуму в качестве основных участников уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International. В феврале подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Арабским агентством по атомной энергии", - добавил Лихачев.
ДимитровградРоссияСШААлексей ЛихачевБилл ГейтсГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Объединенный институт ядерных исследований
 
 
