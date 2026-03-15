Робот морпехов эвакуировал раненого разведчика на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Наземный роботизированный комплекс помог эвакуировать раненого российского разведчика на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Хищник".

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, изначально робот выполнял задачу по доставке продовольствия и боеприпасов миномётному расчёту. После выполнения задачи роботизированный комплекс возвращался на исходную позицию, когда по радиосвязи к морпехам обратились военнослужащие соседнего подразделения.

"По пути следования робота с нами вышли на связь бойцы. У них был раненый разведчик. Они не успевали донести его пешком, чтобы он остался жив", — отметил "Хищник".

По его словам, было принято решение использовать робота для срочной эвакуации раненого. Движение комплекса контролировалось с воздуха с помощью беспилотника, который корректировал маршрут.