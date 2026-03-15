Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве увеличилось до 18

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы увеличилось до 18 человек, сообщила столичная госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что в воскресенье около 09.30 мск на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6. Позднее столичная госавтоинспекция сообщила о 13 пострадавших в результате происшествия, в том числе двух детях.