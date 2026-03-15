Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 12 снарядов HIMARS

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили две ракеты "Нептун", 12 снарядов HIMARS и 605 беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123500 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28276 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33864 орудия полевой артиллерии и минометов, 56811 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18