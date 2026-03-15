Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 12 снарядов HIMARS

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123500 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28276 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33864 орудия полевой артиллерии и минометов, 56811 единиц специальной военной автомобильной техники.