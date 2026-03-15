ПВО за ночь уничтожила 170 украинских беспилотников

"С 21:00 14 марта до 7:00 15 марта средствами ПВО уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Российские военные перехватили БПЛА в Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.