Президент Кубы осудил вандализм на протестах в стране
2026-03-15T00:59:00+03:00
Диас-Канель осудил вандализм на протестах из-за отключения электричества
МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил акты вандализма в ходе протестов из-за длительных отключений электричества в стране, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности за насилие.
"Никогда не будет понятным, оправданным или допустимым насилие и вандализм, которые посягают на общественное спокойствие и безопасность наших институтов. Для вандализма и насилия не будет безнаказанности", — написал Диас-Канель
в социальной сети X.
По словам президента, недовольство жителей длительными отключениями электричества понятно, поскольку они стали следствием энергетической блокады США
, которая, как отметил он, особенно усилилась в последние месяцы. При этом он подчеркнул, что жалобы и требования граждан являются законными, если выражаются "в гражданском духе и с уважением к общественному порядку".
Ранее МВД Кубы
сообщило, что протестующие в городе Морон на севере провинции Сьего-де-Авила атаковали здание муниципального комитета Коммунистическая партия Кубы. По данным ведомства, сначала акция проходила мирно и сопровождалась диалогом с местными властями, однако затем переросла в акты вандализма.
Как уточнили в министерстве, небольшая группа людей забросала камнями вход в здание партийного комитета и устроила пожар на улице, вытащив мебель из приемной. Повреждения также получили другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.
По данным МВД, задержаны пять человек. Расследование инцидента ведут специализированные подразделения ведомства.