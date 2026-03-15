Президент Кубы осудил вандализм на протестах в стране

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил акты вандализма в ходе протестов из-за длительных отключений электричества в стране, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности за насилие.

Как уточнили в министерстве, небольшая группа людей забросала камнями вход в здание партийного комитета и устроила пожар на улице, вытащив мебель из приемной. Повреждения также получили другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.