Посол Ирана в России прокомментировал блокаду Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Ормузский пролив должен быть безопасным для всех, либо ни для кого, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
"Ормузский пролив должен быть либо безопасным для всех, либо же он не будет безопасен ни для кого. И это для нас совершенно ясно и прозрачно, и мы также заявили об этом всему миру", - сказал Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.