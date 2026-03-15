Посол Ирана в России прокомментировал блокаду Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Ормузский пролив должен быть безопасным для всех, либо ни для кого, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.