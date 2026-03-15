Посол Ирана в России прокомментировал блокаду Ормузского пролива - РИА Новости, 15.03.2026
11:10 15.03.2026
Посол Ирана в России прокомментировал блокаду Ормузского пролива
Ормузский пролив должен быть безопасным для всех, либо ни для кого, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T11:10:00+03:00
Посол Ирана в России прокомментировал блокаду Ормузского пролива

Посол Джалали: Ормузский пролив должен быть безопасным для всех или ни для кого

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Ормузский пролив должен быть безопасным для всех, либо ни для кого, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
"Ормузский пролив должен быть либо безопасным для всех, либо же он не будет безопасен ни для кого. И это для нас совершенно ясно и прозрачно, и мы также заявили об этом всему миру", - сказал Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
