Названы самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в России в феврале 2026 года стали менеджер по продажам, продавец-кассир и консультант, работодатели чаще всего размещали вакансии именно этих должностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

"В феврале 2026 года работодатели чаще всего размещали вакансии для менеджеров по продажам - 42,2 тысячи", - рассказали в компании.

Уточняется, что на втором месте по числу вакансий оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты - 30,9 тысячи, на третьем - водители (22,3 тысячи).