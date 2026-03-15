В Приморье нашли пулевое ранение у тигра, убившего охотника
03:27 15.03.2026 (обновлено: 08:47 15.03.2026)
В Приморье нашли пулевое ранение у тигра, убившего охотника
В Приморье нашли пулевое ранение у тигра, убившего охотника

Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Пойманного амурского тигра, убившего охотника в Приморье, осмотрели и нашли у него пулевое ранение, которое могло стать причиной нападения на человека, сообщает правительство региона.
Представитель регионального минприроды ранее сообщал РИА Новости, что 15 февраля в Чугуевском округе амурский тигр напал на охотника, нанеся ему смертельные раны. Хищника поймали 13 марта на окраине села Берёзовка и отправили в реабилитационный центр. После поимки выяснилось, что тигр был ранен.
"Четырнадцатого марта 2026 года в селе Алексеевка в реабилитационном центре "МРОО Центр "Тигр" проведён ветеринарный осмотр амурского тигра, изъятого 13 марта в селе Берёзовка Чугуевского округа… Подтвердилась информация о том, что у тигра имеется огнестрельное ранение в области спины, входное и выходное отверстие, то есть пуля прошла навылет, что, возможно, и послужило причиной агрессивного поведения тигра по отношению к человеку", – говорится в сообщении.
Хищника поместили в вольер в реабилитационном центре – там он будет находиться до принятия решения о месте его дальнейшего содержания. Отмечается, что в естественную среду обитания тигра уже никогда не выпустят.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
