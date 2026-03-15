В Приморье нашли пулевое ранение у тигра, убившего охотника

Представитель регионального минприроды ранее сообщал РИА Новости, что 15 февраля в Чугуевском округе амурский тигр напал на охотника, нанеся ему смертельные раны. Хищника поймали 13 марта на окраине села Берёзовка и отправили в реабилитационный центр. После поимки выяснилось, что тигр был ранен.

Хищника поместили в вольер в реабилитационном центре – там он будет находиться до принятия решения о месте его дальнейшего содержания. Отмечается, что в естественную среду обитания тигра уже никогда не выпустят.