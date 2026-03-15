08:45 15.03.2026 (обновлено: 08:48 15.03.2026)
В Приморье будут судить директора школы, где издевались над школьницей
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении директора школы в Спасске-Дальнем Приморского края, где старшеклассники с помощью ёршика издевались над второклассницей, направлено в суд, сообщает прокуратура Приморья.
В сентябре 2025 года в соцсетях появилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщала о том, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, было возбуждено уголовное дело.
"Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из школ города Спасска-Дальнего. Она обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что обвиняемая не приняла достаточных мер по организации работы по предупреждению буллинга, а также не обеспечила создание безопасных условий для учащихся.
