Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят завтра

ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера, введенный в Приангарье после коммунальной аварии в Бодайбо, снимут 16 марта, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Бодайбо в конце января из-за промерзания водовода были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов, где проживают более полутора тысяч человек, и две школы. Губернатор Приангарья объявил режим ЧС регионального масштаба. В настоящее время в Бодайбо завершен первый этап восстановительных работ - во все дома подано теплоснабжение, 13 домов переведены на энергоотопление. Ведется подключение жилья к холодному водоснабжению - на 14 марта с нарастающим итогом подключен 151 жилой дом.

« "Приняли решение, что с 16 марта режим ЧС регионального характера в Бодайбо будет снят. На уровне области введем режим повышенной готовности, а на муниципальном уровне режим ЧС сохранится до полного завершения всех работ", - написал Кобзев на платформе МАХ.

Он отметил, что в городе было отремонтировано более 2,8 километра трубопроводов, проложено свыше 10 километров новых сетей. В аварийно-восстановительных работах участвовали 266 специалистов из 18 муниципалитетов области и 65 организаций. Более 100 добровольцев помогали жителям: доставляли воду, газовые баллоны, работали на полевой кухне.