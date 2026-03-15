Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят завтра
Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят завтра - РИА Новости, 15.03.2026
Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят завтра
Режим ЧС регионального характера, введенный в Приангарье после коммунальной аварии в Бодайбо, снимут 16 марта, сообщил губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T19:51:00+03:00
2026-03-15T19:51:00+03:00
2026-03-15T19:51:00+03:00
бодайбо
иркутская область
происшествия, бодайбо, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область, Игорь Кобзев
Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят завтра
Режим ЧС в Приангарье, введенный после коммунальной аварии, отменят 16 марта
ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера, введенный в Приангарье после коммунальной аварии в Бодайбо, снимут 16 марта, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо в конце января из-за промерзания водовода были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов, где проживают более полутора тысяч человек, и две школы. Губернатор Приангарья объявил режим ЧС регионального масштаба. В настоящее время в Бодайбо завершен первый этап восстановительных работ - во все дома подано теплоснабжение, 13 домов переведены на энергоотопление. Ведется подключение жилья к холодному водоснабжению - на 14 марта с нарастающим итогом подключен 151 жилой дом.
"Приняли решение, что с 16 марта режим ЧС регионального характера в Бодайбо будет снят. На уровне области введем режим повышенной готовности, а на муниципальном уровне режим ЧС сохранится до полного завершения всех работ", - написал Кобзев на платформе МАХ.
Он отметил, что в городе было отремонтировано более 2,8 километра трубопроводов, проложено свыше 10 километров новых сетей. В аварийно-восстановительных работах участвовали 266 специалистов из 18 муниципалитетов области и 65 организаций. Более 100 добровольцев помогали жителям: доставляли воду, газовые баллоны, работали на полевой кухне.
Отмечается, что пока технически невозможно подключить к центральному водоснабжению 38 домов, где проживают 200 человек. Для жителей организован подвоз воды. Подключение будет проведено после завершения текущего отопительного сезона. Также в ближайшее время предстоит начать капитальный ремонт в 32 многоквартирных домах и переселение жителей из 13 аварийных домов.