В Италии обсуждают возобновление производства атомной энергии

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Команда премьер-министра Италии Джорджи Мелони обсуждает возобновление производства атомной энергии и консультируется по этому вопросу со специалистами спустя почти 40 лет после закрытия последнего атомного реактора в стране, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Спустя почти 40 лет после того, как Италия закрыла свой последний атомный реактор и через 15 лет после провалившейся попытки отменить это решение, команда премьер-министра консультируется с экспертами и проводит обсуждения, как возобновить производство атомной энергии", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников агентства, итальянские чиновники посетили Канаду для изучения ряда технологических моделей, а также обсудили атомное энергопроизводство с французскими коллегами. Правительство также обсуждало варианты производства атомной энергии по образцам Южной Кореи и США.
Ранее министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что продолжение конфликта вокруг Ирана угрожает поставкам критически важного сырья, необходимого для различных отраслей производства. Согласно сообщению, поступившему РИА Новости, он отметил, что кризис окажет влияние на энергоснабжение и экономическую систему страны, учитывая, что Италия в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа, в отличие от других стран, которые также обладают атомной энергетикой.
Развитие атомной энергетики в Италии прекратилось после аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 25 лет итальянцы на референдуме высказались против планов по восстановлению отрасли. Нынешнее правительство вернулось к этому вопросу, и в феврале прошлого года Совет министров Италии принял законопроект c правовой базой, направленной на возобновление производства ядерной энергии.
