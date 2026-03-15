Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию

БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович отверг озвученные сербским президентом Александром Вучичем обвинения в подготовке нападения на Сербию со стороны Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово.

В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава МО" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны.