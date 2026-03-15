Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию - РИА Новости, 15.03.2026
08:11 15.03.2026
Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию
Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию - РИА Новости, 15.03.2026
Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отверг озвученные сербским президентом Александром Вучичем обвинения в подготовке нападения на Сербию со стороны Хорватии,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:11:00+03:00
2026-03-15T08:11:00+03:00
в мире
хорватия
албания
косово
александр вучич
андрей пленкович
евросоюз
нато
хорватия
албания
косово
в мире, хорватия, албания, косово, александр вучич, андрей пленкович, евросоюз, нато
В мире, Хорватия, Албания, Косово, Александр Вучич, Андрей Пленкович, Евросоюз, НАТО
Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию

Премьер Хорватии Пленкович отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович отверг озвученные сербским президентом Александром Вучичем обвинения в подготовке нападения на Сербию со стороны Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово.
Вучич заявил в начале февраля, что военное сотрудничество Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово развивается в настоящий военный союз для наступательных действий на случай "определенных сценариев" на востоке Европы. Впоследствии он несколько раз утверждал, что Загреб, Тирана и Приштина "готовятся к нападению на Сербию".
"Хорватия - член ЕС, НАТО, у нас есть "зонт" коллективной безопасности. Нам и в голову не приходит, уверен, как и (самопровозглашенному - ред.) Косово и Албании, угрожать чьей-либо территориальной целостности, а уж тем более - вести войну с Сербией", - сказал Пленкович на пресс-конференции в Загребе.
В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава МО" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны.
Президент Сербии Александр Вучич назвал это нарушением субрегиональной конвенции о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В апреле прошлого года официальный Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.
В миреХорватияАлбанияКосовоАлександр ВучичАндрей ПленковичЕвросоюзНАТО
 
 
