Премьер Хорватии отверг обвинения в подготовке нападения на Сербию

БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович отверг озвученные сербским президентом Александром Вучичем обвинения в подготовке нападения на Сербию со стороны Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово.
Вучич заявил в начале февраля, что военное сотрудничество Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово развивается в настоящий военный союз для наступательных действий на случай "определенных сценариев" на востоке Европы. Впоследствии он несколько раз утверждал, что Загреб, Тирана и Приштина "готовятся к нападению на Сербию".
"Хорватия - член ЕС, НАТО, у нас есть "зонт" коллективной безопасности. Нам и в голову не приходит, уверен, как и (самопровозглашенному - ред.) Косово и Албании, угрожать чьей-либо территориальной целостности, а уж тем более - вести войну с Сербией", - сказал Пленкович на пресс-конференции в Загребе.
В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава МО" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны.
Президент Сербии Александр Вучич назвал это нарушением субрегиональной конвенции о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В апреле прошлого года официальный Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.