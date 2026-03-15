МЧС назвало главные факторы пожарной безопасности в офисе

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наличие в офисе исправных извещателей о пожаре, огнетушителей, электроприборов и розеток, а также безопасная зарядка гаджетов и курение в специально отведенных местах - главные факторы пожарной безопасности на рабочих местах, предупреждает столичный главк МЧС России в Telegram-канале.

Спасатели отмечают, что для многих россиян офис - это второй дом, а в доме, как известно, должен быть порядок. Поэтому особое внимание следует уделять пожарной безопасности на рабочих местах.

"На что обращать внимание, чтобы не допустить пожар: наличие извещателей и огнетушителей - самое важное для предотвращения крупного возгорания" - говорится в памятке ведомства.

Если в офисе особое место отводится приему пищи, нужно постоянно обращать внимание на технику, которая подогревает и охлаждает еду: проводам, удлинителям и самим электроприборам.

"Крайне опасно оставлять электроприборы включенными в розетку. А уж тем более оставлять работающими на ночь. Особую опасность представляют приборы с открытыми спиралями", - подчеркивают спасатели в памятке.

Кроме того, необходимо внимательно следить за своим рабочим местом. Следует не забывать про гаджеты, которые в течение рабочего дня стоят на зарядке: телефоны, наушники и внешние аккумуляторы. Покупать нужно только сертифицированную продукцию.