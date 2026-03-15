МЧС назвало главные факторы пожарной безопасности в офисе
МЧС назвало главные факторы пожарной безопасности в офисе - РИА Новости, 15.03.2026
МЧС назвало главные факторы пожарной безопасности в офисе
Наличие в офисе исправных извещателей о пожаре, огнетушителей, электроприборов и розеток, а также безопасная зарядка гаджетов и курение в специально отведенных... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:18:00+03:00
2026-03-15T03:18:00+03:00
2026-03-15T03:18:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС назвало главные факторы пожарной безопасности в офисе
МЧС: в офисе должны присутствовать исправные огнетушители и система оповещения
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наличие в офисе исправных извещателей о пожаре, огнетушителей, электроприборов и розеток, а также безопасная зарядка гаджетов и курение в специально отведенных местах - главные факторы пожарной безопасности на рабочих местах, предупреждает столичный главк МЧС России в Telegram-канале.
Спасатели отмечают, что для многих россиян офис - это второй дом, а в доме, как известно, должен быть порядок. Поэтому особое внимание следует уделять пожарной безопасности на рабочих местах.
"На что обращать внимание, чтобы не допустить пожар: наличие извещателей и огнетушителей - самое важное для предотвращения крупного возгорания" - говорится в памятке ведомства.
Если в офисе особое место отводится приему пищи, нужно постоянно обращать внимание на технику, которая подогревает и охлаждает еду: проводам, удлинителям и самим электроприборам.
"Крайне опасно оставлять электроприборы включенными в розетку. А уж тем более оставлять работающими на ночь. Особую опасность представляют приборы с открытыми спиралями", - подчеркивают спасатели в памятке.
Кроме того, необходимо внимательно следить за своим рабочим местом. Следует не забывать про гаджеты, которые в течение рабочего дня стоят на зарядке: телефоны, наушники и внешние аккумуляторы. Покупать нужно только сертифицированную продукцию.
"Помните, курить разрешено только в специально отведенных для этого местах", - заключает столичный главк МЧС
.