Волонтер предостерегла туристов в Таиланде от фотографий с поссумами
Российским туристам не следует соглашаться на предложение сфотографироваться с сахарными поссумами на пляжах Таиланда, поскольку это дикие животные, не...
2026-03-15T09:35:00+03:00
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российским туристам не следует соглашаться на предложение сфотографироваться с сахарными поссумами на пляжах Таиланда, поскольку это дикие животные, не приспособленные к подобным условиям, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, - небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к роду сумчатых. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.
"Тайцы ходят по пляжам с сахарными поссумами и предлагают туристам сфотографироваться с ними. Не стоит поддерживать этот бизнес", - сказала Наталья.
Волонтер также рекомендовала сделать замечание и пригрозить вызовом полиции, если местные начнут подкидывать поссумов за хвост.
"Если возмущаться и грозить полицией, таких умников, кто хочет нажиться на маленьких малышах, станет намного меньше", - добавила она.