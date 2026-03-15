Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из ЕС

ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза - Polexit.
Дискуссии о Polexit обострились в Польше после того, как президент страны Кароль Навроцкий в четверг наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе ЕС SAFE.
"Polexit - это реальная угроза сегодня! Его хотят обе "Конфедерации" (праворадикальные партии Польши - ред.) и большинство PiS (оппозиционная партия "Право и справедливость" - ред.). Навроцкий является их покровителем", - написал Туск в соцсети X.
"Россия, американская MAGA ("Сделаем Америку снова великой") и европейские правые во главе с (премьером Венгрии Виктором) Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их", - добавил польский премьер.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент.