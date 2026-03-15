Штурмовики-десантники отрабатывают захват позиций ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения Новороссийских десантников готовятся к боям в городской застройке в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Во время тренировок штурма десантники оттачивают навыки выдвижения до точки спешивания на боевых машинах десанта БМД-4 М, правильного перемещения под прикрытием боевых машин десанта, прикрытия друг друга в бою, ведения непрерывного огня на подавление, контроля направлений стрельбы", - говорится с сообщении.

По данным ведомства, командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между военнослужащими.

"В ходе отработки практических действий военнослужащие штурмовых подразделений, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп тщательно и открыто отрабатывают все элементы, необходимые для штурма позиций противника в населенном пункте в условиях ограниченной видимости", - следует из сообщения.