Попытки Пентагона обновить ПО для F-35 зашли в тупик, пишет Bloomberg
17:30 15.03.2026
Попытки Пентагона обновить ПО для F-35 зашли в тупик, пишет Bloomberg
Попытки Пентагона обновить ПО для F-35 зашли в тупик, пишет Bloomberg
Bloomberg: попытки Пентагона обновить ПО для истребителей F-35 зашли в тупик

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки Пентагона обновить программное обеспечение (ПО) для истребителей F-35 оборонной компании Lockheed Martin "зашли в тупик", в 2025 году система не получила необходимых новшеств, передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ испытательного отдела американского минобороны.
"Попытки модернизировать ПО для истребителей F-35 "зашли в тупик", в прошлом году не было поставлено никаких новых боевых возможностей несмотря на то, что истребители выполняют боевые задачи над Ираном", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что ПО последней версии, носящее имя TR-3, "в течение большей части прошлого года было в основном непригодно для использования". Упомянутый документ заключает, что программа улучшения ПО F-35 "не оправдывает ожиданий" Пентагона, не укладывается в обозначаемые сроки и не может предоставить надежную и полноценно функционирующую систему для тестирования перед установкой в истребители.
Также, по данным агентства, в прошлом году были завершены только три из девяти запланированных тестов на киберуязвимость ПО. Причиной тому указывается "значительное" сокращение персонала и альтернативные приоритеты финансирования программ Пентагона.
Версия TR-3, подчеркивает агентство, призвана увеличить вычислительную мощность ПО в 37 раз и объем памяти в 20 раз. В рамках программы Пентагон планирует суммарно закупить 2470 истребителей F-35. В то же время указывается, что истребители морской пехоты США, развернутые у берегов Ирана, на данный момент используют более раннюю версию ПО - TR-2.
Ранее в декабре РИА Новости с опорой на отчет управления генерального инспектора Пентагона выяснило, что Lockheed Martin не обеспечила должный уровень технического обслуживания истребителей пятого поколения F-35, из-за чего в 2024 году самолеты были недоступны для эксплуатации половину времени.
