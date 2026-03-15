06:55 15.03.2026
На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный
На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный
На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов, бездомных и людей, у которых нет денег откупиться от военкоматов, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" на славянском направлении.
"Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил, (оформление по мобилизации - ред.) у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить. У него все бумаги на руках и все равно годен", - рассказал военнопленный.
По словам Козаряна, даже мужчину, которого привезли в военкомат с пробитой головой, у которого все было в крови, признали годным к отправке на фронт после нескольких осмотров врачами.
"Другого привезли, у него голова проломленная, и даже у него кровь еще была. Поводили по кабинетам и признали годным. Там нет больных, все здоровы", - уточнил Козарян.
Собеседник агентства отметил, что спокойно себя чувствуют только те люди, у которых есть достаточная сумма, чтобы откупиться от мобилизации.
