Израиль и Ливан проведут переговоры в ближайшие дни, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Израиль и Ливан, как ожидается, проведут переговоры в ближайшие дни, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее ливанский президент Джозеф Аун уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о предложении Ливана Израилю начать переговоры о прекращении конфликта, отметив, что ответа от израильской стороны не поступило.
"Израиль и Ливан, как ожидается, проведут в ближайшие дни переговоры, направленные на обеспечение длительного прекращения огня, которое приведет к разоружению (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах", - говорится в материале агентства.
Ранее министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани заявил РИА Новости, что формирование делегации для прямых переговоров с Израилем с целью прекращения атак приемлемы и не вызвали отрицательной реакции у международного сообщества.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 826 человек, более 2000 получили ранения, более 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
