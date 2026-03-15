В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии - РИА Новости, 15.03.2026
03:21 15.03.2026
В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии
В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии - РИА Новости, 15.03.2026
В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии
Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября, коэффициент индексации заложен, но правительство имеет право его скорректировать, в зависимости от ситуации... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:21:00+03:00
2026-03-15T03:21:00+03:00
россия
ярослав нилов
госдума рф
общество
россия
россия, ярослав нилов, госдума рф, общество
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии

РИА Новости: Нилов заявил, что военные пенсии проиндексируют с 1 октября

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября, коэффициент индексации заложен, но правительство имеет право его скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Военные пенсии, у них свой порядок индексации, там зависит от роста денежного оклада. Соответственно, 1 октября военные пенсии будут тоже проиндексированы", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что пока коэффициент индексации заложен один, но у правительства есть право скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.
"В прошлом году правительство в сентябре приняло решение своим постановлением – повысило коэффициент, что повлияло позитивно, то есть пенсии были проиндексированы выше, чем они были бы проиндексированы, если бы решение правительство не приняло", - напомнил парламентарий.
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии
13 марта, 02:10
 
РоссияЯрослав НиловГосдума РФОбщество
 
 
