Глава IPC обвинил Украину в попытках уйти от спорта на Паралимпиаде

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выразил разочарование попытками Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины и некоторых других комитетов отвлечь внимание от спорта во время Игр в Италии.

Ранее на Паралимпиаде украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения. НПК Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии. В ответ IPC заявил, что не позволит украинской стороне нарушать правила Игр.

« "Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает", - цитирует Парсонса агентство Ассошиэйтед Пресс.

Также ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом

"Я действительно надеюсь, что это послужит уроком и для тех НПК, которые решили больше сосредоточиться на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт одержал победу", - добавил глава IPC.