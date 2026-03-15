https://ria.ru/20260315/parsons-2080838677.html
Глава IPC обвинил Украину в попытках уйти от спорта на Паралимпиаде
2026-03-15T18:57:00+03:00
паралимпийские игры
эндрю парсонс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080842139_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_94e03714f861c7b4357c1869339902c1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080842139_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_a89a1864b75785ba036b6e74b1d474e1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава IPC Парсонс обвинил Украину в попытках отвлечь внимание от спорта на Играх
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выразил разочарование попытками Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины и некоторых других комитетов отвлечь внимание от спорта во время Игр в Италии.
Ранее на Паралимпиаде украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения. НПК Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии. В ответ IPC заявил, что не позволит украинской стороне нарушать правила Игр.
«
"Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает", - цитирует Парсонса агентство Ассошиэйтед Пресс.
Также ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом
"Я действительно надеюсь, что это послужит уроком и для тех НПК, которые решили больше сосредоточиться на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт одержал победу", - добавил глава IPC.
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.