Брюссель хочет вогнать в долги детей европейцев ради Украины, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 15 мар - РИА Новости. Брюссель хочет вогнать в долги детей и внуков нынешних европейцев ради Украины, но Венгрию ограбить не позволят, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Войне нужны деньги. А в Брюсселе они закончились. Нужно пополнение. Нужны и деньги венгров. Но даже этого недостаточно. Нужен и кредит. Большой и долгосрочный. И нужна поддержка стран-членов. Наших денег им не хватает, они хотят забрать деньги даже наших детей и внуков. Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов", - сказал Орбан, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште.
Венгерский премьер подчеркнул, что "не позволит ограбить Венгрию".
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
