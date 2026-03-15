В "ЛизаАлерт" предупредили о главной опасности для детей весной
03:48 15.03.2026
В "ЛизаАлерт" предупредили о главной опасности для детей весной
Главная опасность для детей весной – выход на лед, поскольку есть большой риск упасть в водоем, а в ледяной воде человек быстро теряет способность...
https://ria.ru/20260313/moshennichestvo-2080374535.html
https://ria.ru/20260307/ljudi-2079182034.html
В "ЛизаАлерт" предупредили о главной опасности для детей весной

Лед на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главная опасность для детей весной – выход на лед, поскольку есть большой риск упасть в водоем, а в ледяной воде человек быстро теряет способность передвигаться, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская.
"Сейчас увеличивается количество случаев с детьми, которые вышли на лед и оказались в воде. К сожалению, большая часть таких случаев заканчивается трагедией, потому что в ледяной воде человек очень быстро теряет способность передвигаться, позвать на помощь. Очень часто такие случаи происходят, когда рядом никого нет, и помочь человеку, провалившемуся под лед, просто некому. Подростки не осознают опасность льда - для них это, наоборот, это представляет интерес", - рассказала собеседница агентства.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших
13 марта, 02:33
По словам Маньковской, подобные случаи происходят каждый год, и всегда они связаны с детьми, оставшимися без присмотра. Так, маленькие дети выходят на лед из интереса, а подростки - чтобы сократить путь. При этом все они не осознают, что самостоятельно выбраться из ледяной воды невозможно так же, как и помочь другому человеку, оказавшемуся в ледяной воде.
"То есть, мгновенно намокает одежда - человек становится в три раза тяжелее, чем он весит в обычной жизни. Ребенок не сможет вытащить даже того, кто весит столько же, сколько он. Даже взрослому человеку очень сложно помочь тому, кто в тяжелой зимней одежде находится в воде. Течение еще сильнее осложняет помощь такому человеку. Дети попадают в эти ситуации", - отметила инструктор.
Маньковская уточнила, что нынешняя разница температур – дневной и ночной - приводит к тому, что структура льда нарушается. Особенно в местах, где есть остатки каких-то конструкций или растительность, в месте которых температура будет отличаться от средней по водоему.
"В этом году очень много случаев из-за того, что климат меняется. То, что раньше было более-менее предсказуемо в плане сезона, сейчас все совершенно непредсказуемо", - сказала Маньковская.
Инструктор также подчеркнула, что невозможно самостоятельно определить толщину льда. По ее словам, у человека нет способности увидеть, есть ли подо льдом какие-либо теплые подводные течения или ключи, а также в каком именно месте лед подмыт этими течениями.
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
7 марта, 02:30
 
