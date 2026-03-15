В "ЛизаАлерт" предупредили о главной опасности для детей весной

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главная опасность для детей весной – выход на лед, поскольку есть большой риск упасть в водоем, а в ледяной воде человек быстро теряет способность передвигаться, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская.

"Сейчас увеличивается количество случаев с детьми, которые вышли на лед и оказались в воде. К сожалению, большая часть таких случаев заканчивается трагедией, потому что в ледяной воде человек очень быстро теряет способность передвигаться, позвать на помощь. Очень часто такие случаи происходят, когда рядом никого нет, и помочь человеку, провалившемуся под лед, просто некому. Подростки не осознают опасность льда - для них это, наоборот, это представляет интерес", - рассказала собеседница агентства.

По словам Маньковской, подобные случаи происходят каждый год, и всегда они связаны с детьми, оставшимися без присмотра. Так, маленькие дети выходят на лед из интереса, а подростки - чтобы сократить путь. При этом все они не осознают, что самостоятельно выбраться из ледяной воды невозможно так же, как и помочь другому человеку, оказавшемуся в ледяной воде.

"То есть, мгновенно намокает одежда - человек становится в три раза тяжелее, чем он весит в обычной жизни. Ребенок не сможет вытащить даже того, кто весит столько же, сколько он. Даже взрослому человеку очень сложно помочь тому, кто в тяжелой зимней одежде находится в воде. Течение еще сильнее осложняет помощь такому человеку. Дети попадают в эти ситуации", - отметила инструктор.

Маньковская уточнила, что нынешняя разница температур – дневной и ночной - приводит к тому, что структура льда нарушается. Особенно в местах, где есть остатки каких-то конструкций или растительность, в месте которых температура будет отличаться от средней по водоему.

"В этом году очень много случаев из-за того, что климат меняется. То, что раньше было более-менее предсказуемо в плане сезона, сейчас все совершенно непредсказуемо", - сказала Маньковская.