В ОП призвали многодетные семьи открывать у себя дома детские сады - РИА Новости, 15.03.2026
02:39 15.03.2026
В ОП призвали многодетные семьи открывать у себя дома детские сады
В ОП призвали многодетные семьи открывать у себя дома детские сады

Люди на отдыхе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Многодетным семьям следует дать возможность открывать у себя дома детские сады, чтобы знакомые или соседи могли там оставлять ребенка, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Одна из практик, на которую стоит обратить внимание, - это семейные детские сады. Это такая же форма дошкольного образования, при которой уход и присмотр осуществляются в домашних условиях. Так, в многодетные семьи могут брать детей под присмотр и уход у своих знакомых, близких или просто соседей", - сказал Рыбальченко.
В ОП предложили создать совет старейшин для помощи семьям
По словам эксперта, такая форма дошкольного образования поможет создать более комфортные условия для семей с маленькими детьми и снизит психологические барьеры для рождения последующих детей.
"Эта практика используется и сейчас. В стране существует более 2 тысяч семейных дошкольных групп. При детских садах основное развитие такие группы получили в Москве и Краснодарском крае", - добавил собеседник агентства.
Эксперт отметил, что развитие семейных детских садов позволит родителям легче совмещать воспитание детей и работу, а также расширит доступ к дошкольному образованию и уходу за детьми раннего возраста.
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп
