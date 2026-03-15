В Одессе сотрудник ТЦК по ошибке ударил коллегу электрошокером

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудник военкомата в украинской Одессе в ходе проведения силовой мобилизации по ошибке применил электрошокер против своего коллеги, не попав по задержанному мужчине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) по ошибке ударил электрошокером своего коллегу. В этот момент они пытались затолкать в микроавтобус задержанного мужчину. Судя по всему, разряд предназначался ему", - говорится в сообщении в Telеgram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
