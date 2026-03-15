В ОАЭ задержали 25 человек за публикацию видео обстрелов

ДУБАЙ, 15 мар - РИА Новости. Двадцать пять человек задержаны в ОАЭ за размещение видео обстрелов и материалов в ущерб национальной обороне на фоне ситуации в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство Двадцать пять человек задержаны в ОАЭ за размещение видео обстрелов и материалов в ущерб национальной обороне на фоне ситуации в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой прокуратуру ОАЭ.

Египта, Индии, Непала, Пакистана и Филиппин. Задержанные являются гражданами Бангладеш

"Обвиняемые направлены на ускоренное судебное разбирательство за публикацию вводящего в заблуждение контента на цифровых платформах, наносящего ущерб национальной обороне и прославляющего акты военной агрессии против государства", - говорится в сообщении.

В ходе расследований и электронного мониторинга было установлено, что обвиняемые "были разделены на группы, совершавшие различные действия".