Райт отказался гарантировать краткосрочный характер скачка цен на нефть

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Глава Минэнерго США Крис Райт отказался гарантировать, что нынешний скачок цен на нефть будет краткосрочным.
"В войнах не может быть никаких гарантий", — сказал он в интервью телеканалу ABC News после соответствующего вопроса.
Американский чиновник также не смог дать прогноз по дальнейшей стоимости сырья. При этом он признал, что поставщики столкнулись с проблемами из-за операции США и Израиля против Ирана. По словам Райта, конфликт может продлиться еще несколько недель. А когда он все же завершится, прерванные цепочки поставок восстановятся.
После начала военных действий на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%.
Американские власти пытаются нормализовать ситуацию. В ночь на пятницу они разрешили покупку российского черного золота и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.