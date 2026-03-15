03:40 15.03.2026
Немецкий политик призвал ЕС снять санкции с российской нефти
Немецкий политик призвал ЕС снять санкции с российской нефти
Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал... РИА Новости, 15.03.2026
В мире, США, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Евросоюз, Северный поток — 2, Военная операция США и Израиля против Ирана
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива - ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены", - сказал РИА Новости Ральф Нимайер.
Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с "Северного потока-2" и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.
"Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике", - заключил собеседник.
