Рейтинг@Mail.ru
"У нас форс-мажор". Западу пришлось пойти на экстренные меры - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.03.2026 (обновлено: 08:06 15.03.2026)
"У нас форс-мажор". Западу пришлось пойти на экстренные меры
Нефтяные котировки перевалили за 100 долларов за баррель. В попытках сдержать ценовое ралли страны Международного энергетического агентства (МЭА) распечатали... РИА Новости, 15.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048565259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71f82cdf662a0ef9c267da80295e4f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экономика, США, Ормузский пролив, Скотт Бессент, Кирилл Дмитриев, Международное энергетическое агентство, Министерство финансов США, Нефть, Военная операция США и Израиля против Ирана
Марышев: высвобождение нефтяных резервов не сможет стабилизировать цены

© Getty Images / NurPhoto/CostfotoТанкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки перевалили за 100 долларов за баррель. В попытках сдержать ценовое ралли страны Международного энергетического агентства (МЭА) распечатали стратегические резервы. Кроме того, США отменили на месяц запрет на покупку российского топлива. Однако, констатируют аналитики, эффект от этих мер будет кратковременным.

Срочные меры

Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему перебою в поставках нефти за всю историю. Фактическая блокировка Ормузского пролива ежедневно срывает транспортировку миллионов баррелей, констатировали в МЭА. Рынки в панике.
Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, решились на радикальные шаги.
"Тридцать две страны МЭА договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов", — сообщили в организации.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
3 марта, 08:00
Судя по всему, крупнейшие потребители не рассчитывают на быстрое восстановление логистики через Ормузский пролив, отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
И, вероятно, именно Вашингтон посоветовал открыть стратегические "кубышки". Целевой диапазон для американских поставщиков — 75-80 долларов. Если ниже — сланцевые месторождения нерентабельны, выше — страдает внутренний рынок, добавляет аналитик.
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива

Ограниченное влияние

Тем не менее, по оценкам специалистов, решение МЭА поможет несильно и ненадолго.
В эту организацию входят в основном страны-импортеры. В том числе, разумеется, ОПЕК, а его основные участники как раз "заперты" в Персидском заливе.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
12 марта, 08:00
К тому же нынешний взлет котировок — не только следствие возникшего дефицита, но и премия за риски, связанные с возможным затоплением танкеров и повреждением нефтяной инфраструктуры. Даже если конфликт быстро закончится, восстановить логистику сразу не получится. Потребуется как минимум две-три недели, а вероятнее всего, около месяца, указывает Алексей Головинов, главный аналитик по финансовым рынкам АО ИК "Вектор Капитал".
В такой ситуации высвобождение резервов лишь дополнительно нервирует рынок, посылая сигнал о серьезности ситуации. Значит, цены могут еще подрасти.
© REUTERS / Liesa JohannssenКонтейнеры для хранения нефти в Берлине
© REUTERS / Liesa Johannssen
Контейнеры для хранения нефти в Берлине

На пару недель

Наконец, и объем высвобождаемой из "кубышки" нефти — капля в море.
С момента основания МЭА в середине 1970-х такое случалось всего четыре раза. Сейчас речь идет об эквиваленте 20 дням транзита через Ормуз. Заменить экспортные потоки запасами крайне сложно, объясняет Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал".
По мнению Марышева, кратковременное насыщение рынка нефтью позволит сдержать цены на две-три недели.
"Тут многое зависит от ожиданий трейдеров. Риск эскалации конфликта в главном нефтеносном регионе заложат в котировки", — подчеркивает он.
© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти

Что дальше

Полностью нормализовать рыночную ситуацию способны только стабилизация в Ормузском проливе и восстановление добычи.
Осознавая это, американцы пошли на еще один вынужденный шаг. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, разрешающую России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Документ действует до 11 апреля. То есть для всех стран на месяц отменили запрет на покупку российской нефти, поставляемой морем.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
10 марта, 08:00
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уточнил: это затронет 100 миллионов баррелей топлива.
Вашингтон пытается улучшить положение на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, сказал по этому поводу спикер Кремля Дмитрий Песков.
Крупнейшие азиатские клиенты России, Индия и Китай, уже наращивают закупки, не опасаясь рисков вторичных санкций. По данным Bloomberg, индийские НПЗ приобрели на спотовом рынке все непроданные партии — около 30 миллионов баррелей, чтобы восполнить дефицит поставок с Ближнего Востока, сообщает Kpler. При этом российские сорта Urals, ESPO, Varandey предлагались с максимальной премией — два-восемь долларов за баррель к эталонной Brent.
В Вашингтоне, впрочем, предупредили: полностью снимать санкции не намерены.
Как бы то ни было, по оценкам большинства аналитиков, сложились все условия для сохранения ценового диапазона в 100-130 долларов за баррель. Иран же обещает 200, если война не завершится в ближайшее время.
© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала