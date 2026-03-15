В Калининградской области мужчина поджег два автомобиля полицейских

КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Житель Черняховска в Калининградской области поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По данным следствия, в ночь на 12 марта в Черняховске был совершен поджог автомобилей Ford и Volvo, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов, пострадали также припаркованные рядом машины других жителей. Установить причастность к совершению преступлений 50-летнего жителя Черняховска, удалось благодаря слаженным действиям сотрудников региональных УМВД и СУСК России.
"Прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
Уточняется, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, он заключен под стражу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУСК России по Калининградской области. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.