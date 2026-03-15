16:24 15.03.2026
Импортозамещенный МС-21 прилетел в Архангельск для испытаний
Импортозамещенный МС-21 прилетел в Архангельск для испытаний
Архангельск, Жуковский, Белое море, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Аэрофлот, МС-21, Экономика
Импортозамещенный МС-21 прилетел в Архангельск для испытаний при обледенении

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Импортозамещенный самолет МС-21 прилетел в Архангельск для испытаний в условиях обледенения, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
"МС-21-310 прибыл в Архангельск для прохождения испытаний в условиях обледенения... При перелете из Жуковского в аэропорт Талаги машина преодолела около 1,3 тысячи километров, время в пути составило 1 час 24 минуты. Специалисты "Яковлева" уточнили, что во время перелета в рамках сертификационных испытаний была также оценена работа инерциальных систем воздушного судна при выполнении разомкнутого маршрута", - говорится в сообщении.
Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом
19 декабря 2025, 16:00
Испытания МС-21 в условиях обледенения пройдут над побережьем Белого моря на высоте 1000-4000 метров. Для этого самолет оснастят специальным оборудованием, в том числе датчиками и видеокамерами.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Завершения сертификации самолетов ожидается в конце 2026 года. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания
26 июня 2025, 18:02
 
